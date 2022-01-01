Травмы, повышенные нагрузки, дегенеративные и возрастные изменения, наследственные и врожденные заболевания приводят к нестабильности позвоночника и отдельных позвоночных сегментов, что требует незамедлительного лечения.

Позвоночник человека состоит из 24 сегментов: 7 шейных, 12 грудных и 5 поясничных. Каждый сегмент представляет собой анатомический комплекс, включающий пару смежных позвонков с мышцами, связками и суставами. Между позвонками находятся межпозвонковые диски, призванные амортизировать и распределять механическую и статическую нагрузки.

По рентгенологическим критериям нестабильность может быть трансляционной (смещение позвонка в сагиттальной плоскости вперед или назад) и ротационной ( избыточной сгибание в позвоночном сегменте).

Нестабильность шейного и поясничного отдела позвоночника

Шейные позвонки

Шейный отдел – самая подвижная часть позвоночника, отвечающая за повороты и наклоны головы. В связи с высокой активностью и в сочетании с регулярными высокими нагрузками ослабить шейный отдел позвоночника достаточно просто. Нестабильностью шейного отдела позвоночника называют состояние, при котором объем движений превышает физиологический. В итоге могут страдать различные структуры: спинной мозг, корешки и позвоночные артерии, участвующие в кровоснабжении спинного мозга.

Для определения степени нестабильности и определения тактики дальнейшего лечения используется суммарный индекс нестабильности (White A.A., Panjabi M.M., 1990), который основан на оценке следующих параметров:

разрушение или невозможность функционирования передних опорных структур позвоночного столба;

разрушение или невозможность функционирования задних опорных структур позвоночного столба;

сагиттальная трансляция при сгибании – разгибании больше 3,5 миллиметров;

сагиттальная ротация (ангуляция) при сгибании более 11 градусов;

положительный задний тест на растяжение (ощущение прострела при разгибании шеи);

повреждение спинного мозга;

патологическое снижение высоты межпозвонкового диска;

врожденный стеноз (сужение) позвоночного канала;

повреждение нервных корешков;

возможные избыточные нагрузки.

1-6 пункты оцениваются в 2 балла, 7-10 - в один балл. Превышение 5 баллов говорит о наличии нестабильности.

Поясничный отдел позвоночника

При локализации нестабильности в поясничном отделе возникает смещение позвонка относительно нижележащего. Заболевание развивается постепенно, характеризуясь периодическими болями в поясничном отделе после физических нагрузок. Со временем состояние человека ухудшается, болевые ощущения усиливаются, боль в пояснице начинает отдавать в тазобедренный сустав и ноги.

Без должного лечения такое состояние может привести к слабости в ногах, уменьшению двигательной возможности, гипотрофии мышц, потери чувствительности в ногах и к парезу. Смещение позвонков поясничного отдела приводит к вегетативным нарушениям, сбою в работе мочевого пузыря и кишечника.

Симптомы и причины возникновения нестабильности позвоночно-двигательного сегмента

Шейные позвонки

К основным причинам возникновения и развития нестабильности в шейном отделе позвоночника следует отнести:

Травмы шеи, связанные с повреждением позвонков и связок.

Дистрофические изменения в тканях, ослабляющие фиксацию межпозвонковых дисков.

Наследственные заболевания связочного аппарата.

Врожденные нарушения формирования костных тканей и хрящей.

Все дегенеративные изменения в позвоночных сегментах шейного отдела появляются в связи с тем, что последние являются одними из самых подвижных в позвоночнике. Они небольшие по размерам, более гибкие, но из-за этого недостаточно прочные. Заболевание нестабильности позвоночно-двигательного сегмента в шейных отделах позвоночника протекает со следующей симптоматикой:

боли в области шеи постоянного и временного характера;

сложность в принятии удобной позы во время сна;

болевые ощущения при резких поворотах или наклонах головы;

боли в области затылка и у основания черепа;

скованность в плечах и лопатках.

С течением времени состояние больного ухудшается и к выше перечисленным симптомам добавляются другие, сигнализирующие о необходимости срочной госпитализации.

Поясничный отдел позвоночника

К причинам возникновения нестабильности поясничного отдела позвоночника относят:

травматические воздействия на позвоночник;

дегенеративные процессы, приводящие к нарушению функционирования дисков, дугоотросчатых суставов, связок;

повышенные нагрузки у спортсменов и тех, кто занят тяжелым физическим трудом;

врожденная патология структур позвоночника (незаращение задних структур позвоночника).

Симптоматика смещения позвонков поясничного отдела зависит от степени мобильности невральных структур и характера воздействия на них, и может проявляться следующим образом:

болевые ощущения, умеренные или ярко выраженные, в районе поясницы, крестца, ног;

периодическое возникновение мурашек и чувства тяжести в ногах;

расстройство чувствительности в них;

гипотрофия мышц, парезы нижних конечностей и иное.

Методы диагностики нестабильности позвоночника

Диагностирование нестабильности позвоночно-двигательного сегмента начинается со сбора анамнеза и визуального осмотра пациента. Это позволяет поставить предварительный диагноз и направить больного на дальнейшую диагностику:

магнитно-резонансную томографию (МРТ);

функциональную рентгенографию;

компьютерную томографию (КТ).

При выявлении на снимках характерных признаков нестабильности позвонков диагноз считается подтвержденным, но несмотря на это, требуется ряд дополнительных исследований. Учитывая множество патологий, которыми часто сопровождается нестабильность позвоночно-двигательного сегмента, больным часто назначают дополнительную диагностику для выявления возможных осложнений.

Лечение нестабильности поясничного и шейного отделов позвоночника

Лечение нестабильности позвоночно-двигательного сегмента – это длительный процесс, требующий комплексной работы высококвалифицированных специалистов: невролога, ортопеда, физиотерапевта, хирурга и других. Раннее лечение поможет избежать осложнений, восстановив качество жизни пациента.

Консервативное лечение

Медикаментозное лечение используется для купирования симптомов проявления нестабильности и включает в себя противовоспалительные препараты, анальгетики, препараты для снятия патологического мышечного спазма, сосудистые и метаболические препараты для улучшения питания вовлеченных тканей.

В качестве вспомогательного метода при лечении нестабильности позвонков применяют ортопедические воротники и корсеты. Ношение специальных устройств позволяет зафиксировать позвонки в нужном положении, облегчить проявление симптомов и предупредить ряд осложнений.

Физиотерапия . Курс физиотерапии улучшает кровоснабжение, увеличивает поступление питательных веществ в позвоночно-двигательные сегменты, оказывает пассивное укрепление мышц.

Лечебная физическая культура. При смещении и нестабильности позвонков, при отсутствии сопутствующих заболеваний и после согласования с лечащим врачом может быть назначен комплекс ЛФК. Упражнения подбираются для каждого пациента в индивидуальном порядке. Лечебная физкультура стабилизирует позвоночные сегменты, нормализует кровоснабжение, снижает интенсивность болевого синдрома, способствуя возврату сместившегося позвонка в физиологичное положение.

Хирургическое лечение нестабильности позвоночника

Так как консервативное лечение не может полноценно устранить явления нестабильности, то зачастую приходится прибегать к хирургическому лечению. Операция носит название спондилодез, применяются её различные варианты. Это может быть как открытая операция, так и малоинвазивные методики. Задачей оперативного лечения является стабилизация позвонков пораженных отделов, и осуществляется она при помощи специальных. Фиксирующие элементы удерживают каждый позвонок в физиологичном положении, выравнивая весь отдел позвоночника. Длительность операции и сроки пребывания в стационаре зависят от объема операции, и определяются индивидуально в зависимости от клинической ситуации.

Однако, хирургическое лечение нестабильности позвоночно-двигательного сегмента обязательно требует последующих реабилитационных мероприятий, которые позволят восстановить функцию позвоночника, усилить собственный мышечный корсет, препятствующий развитию нестабильности позвоночного столба в будущем.